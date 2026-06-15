Coupe du monde 2026 – Groupe G : L’Égypte et la Belgique se quittent sur un nul (1-1)

Pour leur entrée en lice dans le groupe G, l’Égypte et la Belgique n’ont pas réussi à se départager (1-1). Un scénario équilibré où les Pharaons ont pourtant frappé les premiers. Dès la 20e minute, Ashour a surpris Thibaut Courtois d’une frappe imparable. L’Égypte prenait ainsi l’avantage juste avant la pause (0-1). Mais les Diables Rouges ont réagi dès la reprise. À la 66e minute, la pression exercée par Romelu Lukaku dans la surface égyptienne a contraint le latéral Mohamed Hany à dévier le ballon dans ses propres filets (1-1).



Le reste de la seconde période a vu les deux formations se neutraliser. Malgré plusieurs tentatives, ni Lukaku ni Mohamed Salah n’ont réussi à faire basculer la rencontre.



Avec ce match nul (1-1), l’Égypte et la Belgique se partagent les points. Tout reste à faire dans ce groupe G pour décrocher une qualification.