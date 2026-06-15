Pape Thiaw veut écrire l’histoire : « Comme en 2002, nous allons jouer pour battre la France »

Avant l’entrée du Sénégal en Coupe du monde face à la France, Pape Thiaw a rappelé un souvenir marquant du football sénégalais. Présent lors de la victoire historique des Lions contre les Bleus en 2002, l'actuel sélectionneur a évoqué avec émotion le but inscrit par feu Pape Bouba Diop. 24 ans plus tard, il se retrouve sur le banc du Sénégal avec la même ambition, décrocher une nouvelle victoire face à l'équipe de France. Tout en reconnaissant la qualité des individualités françaises, il a insisté sur la force du collectif sénégalais, qu'il considère comme l'un des principaux atouts de son équipe.



Le technicien sénégalais a également affiché sa sérénité à quelques heures du coup d'envoi. Selon lui, l'état d'esprit du groupe est excellent et les joueurs sont prêts à relever ce défi de haut niveau. Compétiteur assumé, Pape Thiaw affirme aimer les grands rendez vous et les défis difficiles. Il rappelle toutefois que la compétition ne se résume pas au seul match contre la France, avec d'autres rencontres importantes à venir face à la Norvège et à l'Irak. Concentré et confiant, le sélectionneur espère voir ses Lions réussir leur entrée dans le tournoi et lancer leur campagne mondiale de la meilleure des manières.