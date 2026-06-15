Sénégal vs France : Pape Thiaw lance le défi aux Bleus : « Ils ont des stars mondiales, nous aussi … »

À la veille du choc très attendu entre le Sénégal et la France, Pape Thiaw a affiché sa confiance malgré la qualité de l'adversaire. Interrogé sur l'état de forme de ses cadres, notamment Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Guèye, le sélectionneur des Lions s'est montré rassurant en affirmant disposer de l'ensemble de son effectif. Il a rappelé que les matchs de préparation ont permis aux joueurs de retrouver du rythme et d'aborder cette rencontre dans de bonnes conditions.



Conscient de la puissance offensive française, il a reconnu que les Bleus comptent plusieurs joueurs de classe mondiale, tout en soulignant que le Sénégal possède également des talents capables de faire la différence.



Face à une équipe française réputée pour sa qualité technique et sa force en transition, Pape Thiaw mise avant tout sur la solidité du collectif sénégalais. Le technicien a également eu un mot respectueux pour Guy Stéphan, ancien sélectionneur du Sénégal et actuel adjoint de Didier Deschamps, saluant sa contribution au football sénégalais. Mais au delà des retrouvailles, le coach des Lions est resté focalisé sur l'essentiel, préparer son équipe pour répondre présente sur le terrain et défendre avec fierté les couleurs du Sénégal lors de ce duel qui s'annonce intense.