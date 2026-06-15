Drogue à Ouest-Foire : Ndiap Zo et Lyss Ndiago passent aux aveux, mais contestent tout trafic

Le monde du spectacle et celui de l’arène sont secoués par une affaire de stupéfiants qui prend de l’ampleur. Selon les révélations de L’Observateur, cinq personnes, dont le célèbre danseur Ndiap Zo et les lutteurs Lyss Ndiago et « Déranger », ont été arrêtées dans le cadre d’une enquête portant sur un présumé réseau de trafic et de consommation de drogue.



D’après L’Observateur, les mis en cause ont été interpellés entre les 11 et 12 juin à l’issue d’une opération menée par la Brigade de recherches de Keur Massar. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, usage de drogue, offre et cession de produits stupéfiants.



Lors de leurs auditions, le danseur Ndiap Zo, proche du chanteur Wally Seck, ainsi que le lutteur Lyss Ndiago auraient reconnu avoir consommé des produits stupéfiants. Toutefois, ils ont fermement nié toute implication dans un quelconque trafic de drogue, affirmant n’être que de simples consommateurs.



Selon L’Observateur, seul Siraba Diagne, présenté comme le principal suspect et présumé fournisseur du groupe, est considéré par les enquêteurs comme une pièce centrale du réseau. Surnommé « Siteu », il aurait récemment bénéficié d’une grâce présidentielle alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement.



L’enquête a débuté après l’exploitation d’un renseignement anonyme signalant l’existence d’un réseau impliqué dans la distribution et la consommation de plusieurs substances illicites, notamment la cocaïne, le kush, la méthamphétamine, l’ecstasy et le haschich.



Les investigations ont d’abord conduit les gendarmes vers un appartement situé à Ouest-Foire, identifié comme un lieu de rassemblement de consommateurs. C’est dans ce cadre que Ndiap Zo a été interpellé. Les enquêteurs ont ensuite poursuivi leurs recherches jusqu’à un second appartement situé aux Almadies, soupçonné d’abriter des rencontres régulières entre consommateurs et fournisseurs.



Lors de cette opération, les gendarmes ont surpris plusieurs individus, dont les lutteurs Lyss Ndiago et « Déranger », en compagnie d’un homme considéré comme un acteur majeur du réseau présumé.



Toujours selon L’Observateur, les perquisitions ont permis la saisie de plusieurs quantités de cocaïne, d’ecstasy et de haschich. Ces substances ont été placées sous scellés pour les besoins de l’enquête.



L’affaire est désormais entre les mains de la justice. Les suspects pourraient être déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin d’identifier d’éventuels fournisseurs et complices.