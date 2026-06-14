Football : Zoom sur les nations africaines présentes à la Coupe du Monde 2026

Pour la Coupe du monde 2026, le continent africain bénéficie d'un nombre record de 10 pays qualifiés, une augmentation rendue possible grâce au passage du tournoi de 32 à 48 équipes.



Parmi ces représentants, le Maroc et la Tunisie sont les nations africaines les plus expérimentées avec sept participations chacune. Les Lions de l'Atlas ont participé aux éditions 1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022 et 2026. Les Aigles de Carthage étaient présents en 1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022 et 2026.



L'Algérie et le Ghana comptent cinq participations. Les Fennecs ont disputé les Coupes du monde 1982, 1986, 2010, 2014 et 2026. Les Black Stars ont participé aux éditions 2006, 2010, 2014, 2022 et 2026.



L'Égypte, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud en sont à leur quatrième participation. Les Pharaons étaient présents en 1934, 1990, 2018 et 2026. Les Lions de la Teranga ont participé aux éditions 2002, 2018, 2022 et 2026. Les Éléphants comptent les participations de 2006, 2010, 2014 et 2026. Quant aux Bafana Bafana, ils ont pris part aux éditions 1998, 2002, 2010 et 2026.



La République démocratique du Congo dispute sa deuxième Coupe du monde après une première participation en 1974 sous le nom du Zaïre. Les Léopards retrouvent ainsi la scène mondiale en 2026.



Enfin, le Cap-Vert crée l'histoire en décrochant sa première qualification à une Coupe du monde. Les Requins Bleus découvriront le Mondial en 2026.