Coupe du monde 2026 : Pays Bas vs Japon (2-2), un choc incandescent décidé dans les dernières secondes

Dans un match d’ouverture du groupe F d’une intensité rare, les Pays Bas et le Japon se sont neutralisés au terme d’un affrontement haletant 2-2 . Longtemps verrouillée, la rencontre s’est emballée après la pause avec l’ouverture du score de Virgil van Dijk 51e, avant une réponse rapide de Nakamura, qui a remis les deux équipes à égalité dans une atmosphère électrique.







Le Pays Bas a repris l’avantage grâce à Crysencio Summerville, semblant tenir leur victoire jusqu’aux derniers instants. Mais le Japon, combatif jusqu’au bout, a arraché l’égalisation à la 89e minute par Daichi Kamada, offrant un point mérité à une équipe n’ayant jamais renoncé.

