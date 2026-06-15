Mondial 2026 - Pape Thiaw prévient le monde « Battre la France ne serait pas une surprise pour le Sénégal… »

Pour Pape Thiaw, le temps où les performances des équipes africaines étaient considérées comme des exploits isolés est révolu. En conférence de presse, le sélectionneur du Sénégal a souligné les progrès constants du football africain, rappelant notamment le parcours historique du Maroc jusqu'en demi finale de la Coupe du monde. Selon lui, les résultats récents des sélections du continent sont le fruit d'un travail de fond et d'une montée en puissance qui se confirme année après année sur la scène internationale.



Le technicien sénégalais estime également que la dernière Coupe d'Afrique des nations a démontré le niveau élevé des équipes africaines. Refusant de parler d'« effet surprise », il a insisté sur le fait que chaque nation qualifiée pour la Coupe du monde mérite sa place.