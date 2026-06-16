Sénégal – France : Le onze de départ des Lions dévoilé ,Pape Thiaw mise sur l’expérience et la vitesse pour défier les Bleus

À quelques minutes du choc entre le Sénégal et la France dans le cadre de la Coupe du monde 2026, le sélectionneur national Pape Thiaw a dévoilé son onze de départ. Les Lions de la Teranga s’appuieront sur leurs cadres expérimentés, notamment Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Guèye et Sadio Mané, pour tenter de réaliser un nouvel exploit face aux Français.



Dans les buts, Édouard Mendy sera chargé de sécuriser l’arrière-garde sénégalaise. Devant lui, une défense composée de Kalidou Koulibaly, capitaine de l’équipe, Moussa Niakhaté, Krépin Diatta et Malick Diouf aura la lourde mission de contenir l’attaque française.



Au milieu de terrain, Idrissa Gana Guèye apportera son expérience aux côtés de Pape Guèye et de la jeune pépite Lamine Camara. Ce trio sera chargé d’assurer l’équilibre entre récupération et projection offensive.



En attaque, le Sénégal misera sur la vitesse et la créativité de Sadio Mané, Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr pour faire la différence et inquiéter la défense des Bleus.



Les supporters sénégalais espèrent voir les Lions rééditer l’exploit historique de 2002, lorsque le Sénégal avait battu la France (1-0) lors du match d’ouverture de la Coupe du monde en Corée du Sud et au Japon.



Le onze de départ du Sénégal



Gardien :



• Édouard Mendy (16)



Défenseurs :



• Kalidou Koulibaly (3, capitaine)

• Moussa Niakhaté (19)

• Krépin Diatta (15)

• Malick Diouf (25)



Milieux :



• Idrissa Gana Guèye (5)

• Pape Guèye (26)

• Lamine Camara (8)



Attaquants :



• Sadio Mané (10)

• Nicolas Jackson (11)

• Ismaïla Sarr (18)



Remplaçants



• Mory Diaw

• Yehvann Diouf

• Abdoulaye Seck

• Ismaïla Jakobs

• Antoine Mendy

• Mamadou Sarr

• Pape Matar Sarr

• Pathé Ciss

• Habib Diarra

• Bara Sapoko Ndiaye

• Ibrahima Mbaye

• Iliman Ndiaye

• Chérif Ndiaye

• Assane Diao

• Bamba Dieng



Avec ce onze mêlant expérience et jeunesse, les Lions de la Teranga espèrent écrire une nouvelle page de leur histoire face à la France et débuter idéalement leur campagne mondiale.