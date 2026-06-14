Séance d’entraînement des Lions avant le match contre la France : l’équipe en forme

À deux jours de leur entrée en lice face à la France, les Lions du Sénégal ont poursuivi leur préparation dans une ambiance studieuse et intense. La sélection a effectué son avant dernière séance d’entraînement avec un groupe au complet, confirmant la bonne dynamique collective. Après avoir quitté leur hôtel, les joueurs ont rejoint les installations de l’Université Rutgers, qui servira de base de travail durant la compétition, afin de peaufiner les derniers réglages tactiques.







La séance du jour a été en partie ouverte au public, permettant à quelques supporters d’apercevoir les Lions pendant environ quinze minutes. Ce moment de proximité, rare à ce stade de la compétition, est intervenu quelques heures seulement après l’entraînement de l’équipe de France, également en phase de préparation finale. Une situation qui illustre l’intensité de la montée en puissance des deux sélections avant leur confrontation très attendue.







Sur le plan arbitral, la rencontre sera dirigée par Alireza Faghani, arbitre international expérimenté. D’origine iranienne, il a poursuivi sa carrière en Australie après son émigration en 2019 et est devenu arbitre FIFA depuis 2008. Habitué des grandes compétitions internationales, il a officié lors de plusieurs rendez vous majeurs, dont des finales prestigieuses au niveau mondial, ce qui ajoute une dimension d’expérience à une affiche déjà sous haute tension.

