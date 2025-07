Sonko sur son dossier avec Mame Mbaye Niang: « Affaire bi commencer goul sakh… Bay diekh »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a frappé durement la justice sénégalaise suite au refus de la Cour suprême d'accéder à sa demande de révision d'arrêt ce mardi 1er juillet 2025. Lors d'une diffusion en direct, il a critiqué un système judiciaire « corrompu et manipulé », promettant de lui-même réexaminer les aspects d'une affaire Prodac qui, selon ses dires, n'a jamais été véritablement close.



« Ce dossier n'a pas encore atteint sa conclusion », tonne Sonko, avec un regard dur et des mots aiguisés. Cela a suffi à relancer une affaire qui a été décisive pour son élimination de la course présidentielle de 2024. Selon le Premier ministre, tout a été mis en place sous l'ancienne administration pour le faire disparaître politiquement : « Plus de dix affaires construites de toutes pièces pour me supprimer. » Le Prodac n'est qu'une option parmi plusieurs autres. Il présente donc, avec les documents en main, les rapports de l'IGF signés par l'ancien ministre Amadou Ba, qu'il accuse aujourd'hui de complicité dans ce qu'il appelle une « machination d'État ». Sonko promet de révéler les coulisses du scandale Prodac : « La réalité sera révélée aux Sénégalais »



« Les rapports sont là. Ils accablent ceux qui ont tenté de me ternir. Ils seront divulgués au public. L'affaire sera entièrement élucidée. On m'a exclus sur la base d'un mensonge. Il y aura des conséquences. » Il prévoit de lancer une action en justice dès ce mercredi : « J'ai ordonné à mes avocats de contacter sans délai le ministre de la Justice pour rouvrir l'affaire en raison de ces éléments récents. »