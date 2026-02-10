Affaire Farba Ngom : Le comité de résistance populaire crie à l’injustice et annonce une marche prévue le 14 février prochain


Face à ce qu’ils qualifient d’« acharnement judiciaire », les soutiens de Farba Ngom haussent le ton face à la situation préoccupante de leur maire et leader politique. Le Comité pour la Résistance Populaire a organisé ce lundi une conférence de presse pour dénoncer les conditions de détention du maire d’Agnam, incarcéré depuis le 27 février dernier.



Au cœur des griefs, une « inégalité de traitement » criante. Abdoul Aziz Diop, adjoint au maire et figure de proue du mouvement de soutien, s’étonne de la libération de Tahirou Sarr, co-accusé dans cette affaire de détournement présumé de deniers publics, tandis que Farba Ngom reste derrière les barreaux.



« Son état de santé est incompatible avec l’incarcération, pourtant on le maintient en prison », s’indigne le porte-parole, avant d’asséner : « nous ne demandons pas un privilège, nous exigeons le droit ». En effet, ces soutiens du responsable politique des Agnam veulent organiser la riposte. Ainsi, ils annoncent une marche pacifique programmée pour le 14 février, suivie d’un rassemblement devant l’Assemblée nationale deux jours plus tard. 



L’objectif affiché est de faire plier une justice que les partisans du député-maire jugent « partiale ». « Nous ne laisserons pas l’injustice triompher », prévient Abdoul Aziz Diop qui, également, promet une mobilisation sans faille. « Nous sommes prêts à nous battre pour notre leader ».



Entre revendication du droit et démonstration de force, le bras de fer ne fait que commencer selon lui et ses camarades.
Autres articles
Mardi 10 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
23e Congrès de l’AAEA : l’Afrique fonce sur la voie des solutions durables

23e Congrès de l’AAEA : l’Afrique fonce sur la voie des solutions durables - 10/02/2026

TIENS DS-COM Sénégal : Un nouveau Siège Stratégique pour l'Afrique de l'Ouest

TIENS DS-COM Sénégal : Un nouveau Siège Stratégique pour l'Afrique de l'Ouest - 09/02/2026

Tensions à l'UCAD: le mouvement

Tensions à l'UCAD: le mouvement " Y'en a marre" exige la libération immédiate des étudiants et le retrait des FDS du campus social - 09/02/2026

UCAD : après l’entrée des forces de sécurité, des étudiants montent sur les toits et ripostent aux gaz lacrymogènes

UCAD : après l’entrée des forces de sécurité, des étudiants montent sur les toits et ripostent aux gaz lacrymogènes - 09/02/2026

Perturbation sur l’autoroute à péage : un bus en feu provoque un embouteillage monstre sur l’axe AIBD-Dakar

Perturbation sur l’autoroute à péage : un bus en feu provoque un embouteillage monstre sur l’axe AIBD-Dakar - 09/02/2026

TOUBA- L’université Cheikh Ahmadoul Khadim explore les Hadith en partenariat avec une université marocaine

TOUBA- L’université Cheikh Ahmadoul Khadim explore les Hadith en partenariat avec une université marocaine - 08/02/2026

Cérémonie de remises des Lettres d' Allocations

Cérémonie de remises des Lettres d' Allocations " Dello Njukkal ": Les précieux conseils du Général Mbaye Cissé aux invalides et blessés de guerre - 07/02/2026

Inauguration de la grande mosquée de Médinatoul Dieylani / Cheikh Ibrahima Diallo sermonne nos gouvernants :

Inauguration de la grande mosquée de Médinatoul Dieylani / Cheikh Ibrahima Diallo sermonne nos gouvernants : " Cessez les querelles et travaillez!" - 06/02/2026

FMI: « Ndiaye-Kessler », un rapport qui alerte sur la situation critique de la crise de la dette au Sénégal

FMI: « Ndiaye-Kessler », un rapport qui alerte sur la situation critique de la crise de la dette au Sénégal - 06/02/2026

Guinguinéo : Les soutiens de Pape Malick Ndour, en brassards rouges, réclament sa libération

Guinguinéo : Les soutiens de Pape Malick Ndour, en brassards rouges, réclament sa libération - 06/02/2026

Cité Gendarmerie de Jaxaay : De nouvelles infrastructures sociales mises au service des familles de gendarmes

Cité Gendarmerie de Jaxaay : De nouvelles infrastructures sociales mises au service des familles de gendarmes - 05/02/2026

Magal Darou 2026- Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye a rendu un vibrant hommage à Serigne Sidy Mokhtar

Magal Darou 2026- Serigne Abô Mbacké Fallou Asta Dièye a rendu un vibrant hommage à Serigne Sidy Mokhtar - 05/02/2026

Suppression des rappels de bourses- Les étudiants de l'UIDT de Thiés rétablissent la vérité et interpellent l'État

Suppression des rappels de bourses- Les étudiants de l'UIDT de Thiés rétablissent la vérité et interpellent l'État - 05/02/2026

Synergie entre Diaspora et jeunesse :

Synergie entre Diaspora et jeunesse : "La diaspora représente un levier essentiel pour accélérer la transformation structurelle du Sénégal"(Doudou Gn.Diop) - 05/02/2026

Bassin arachidier : 'La moisson est bonne, mais le problème, c'est la commercialisation...

Bassin arachidier : 'La moisson est bonne, mais le problème, c'est la commercialisation..." (Sidy Ba) - 04/02/2026

Julien Potron relaxé dans son contentieux avec Eramet GCO : la justice sénégalaise tranche

Julien Potron relaxé dans son contentieux avec Eramet GCO : la justice sénégalaise tranche - 04/02/2026

Waly Diouf Bodiang sur la contribution de DP World au Port: « Vous avez tiré le secteur vers le haut par votre professionnalisme »

Waly Diouf Bodiang sur la contribution de DP World au Port: « Vous avez tiré le secteur vers le haut par votre professionnalisme » - 03/02/2026

VTC au Sénégal : Yango brise le silence et dévoile les coulisses de son modèle

VTC au Sénégal : Yango brise le silence et dévoile les coulisses de son modèle - 03/02/2026

Washington dit avoir abattu un drone iranien ayant approché un porte-avions

Washington dit avoir abattu un drone iranien ayant approché un porte-avions - 03/02/2026

Célébration de l'indépendance Day à Thiès :

Célébration de l'indépendance Day à Thiès : "J'ai écrit au président pour lui exprimer notre souhait d'accueillir cet événement national" (Dr Babacar Diop) - 03/02/2026

Me Amadou Sall après l’audition de son client à la Su : « Il peut aller où il veut »

Me Amadou Sall après l’audition de son client à la Su : « Il peut aller où il veut » - 02/02/2026

Reconquête du pouvoir : Néné Fatoumata Tall mobilise les femmes pour le retour de Macky Sall

Reconquête du pouvoir : Néné Fatoumata Tall mobilise les femmes pour le retour de Macky Sall - 02/02/2026

Pape Gorgui Ndong : « Le livre de Me Sidiki Kaba est un legs pour les générations futures »

Pape Gorgui Ndong : « Le livre de Me Sidiki Kaba est un legs pour les générations futures » - 02/02/2026

De militant à auteur : le parcours inspirant de Sidiki Kaba en 101 discours, salué par Aïda Sopi Niang

De militant à auteur : le parcours inspirant de Sidiki Kaba en 101 discours, salué par Aïda Sopi Niang - 02/02/2026

Silence mortel à la Médina : un vigile retrouvé sans vie, son corps découvert en état de décomposition

Silence mortel à la Médina : un vigile retrouvé sans vie, son corps découvert en état de décomposition - 02/02/2026

PostFinance entre dans l’âge adulte :

PostFinance entre dans l’âge adulte : "le plus difficile est derrière nous ", affirme le DG Amadou Diouldé Ba - 02/02/2026

Thiès : Amadou Gilbert Samb quitte l'Apr pour Mimi au profit de la coalition Diomaye Président

Thiès : Amadou Gilbert Samb quitte l'Apr pour Mimi au profit de la coalition Diomaye Président - 02/02/2026

Digitalisation, relation client et nouveaux usages : comment le commerce sénégalais s’adapte aux réalités d’aujourd’hui

Digitalisation, relation client et nouveaux usages : comment le commerce sénégalais s’adapte aux réalités d’aujourd’hui - 01/02/2026

Dabaly (Nioro du rip) : Le ministre de l’intérieur inaugure un centre de formation professionnelle des sous-officiers et militaires du rang

Dabaly (Nioro du rip) : Le ministre de l’intérieur inaugure un centre de formation professionnelle des sous-officiers et militaires du rang - 31/01/2026

Grande mosquée de Médinatoul Cheikh Abdou Kh. Dieylani: matérialisation de l'un des souhaits de feu Cheikh Mouhidine...

Grande mosquée de Médinatoul Cheikh Abdou Kh. Dieylani: matérialisation de l'un des souhaits de feu Cheikh Mouhidine... - 31/01/2026

RSS Syndication