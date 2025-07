Sonko sort les griffes, annonce la tolérance zéro face aux attaques médiatiques, traite la société civile de « fumiers » et avertit le Président Diomaye

Tout le monde est averti ! Désormais, aucune tolérance ne sera accordée à ceux qui s'attaqueront à Ousmane Sonko. Le Premier ministre n'a pas mâché ses mots : il frappera fort et ne laissera plus passer les écarts. Ses propos sont clairs, déterminés et sans ambiguïté.



S’exprimant avec vigueur face aux attaques qu’il juge injustifiées et répétées, le chef du gouvernement a dénoncé un climat médiatique qu’il considère comme nuisible et malsain. Il a rappelé sa position institutionnelle, sa vie familiale, ainsi que ses responsabilités internationales, affirmant qu’il est inadmissible de subir des propos outranciers. « Pour quelqu’un qui est père d’un garçon en âge de se marier, qui a lui-même des épouses et assume d’importantes responsabilités en représentant le Sénégal à l’international, il est inadmissible d’être la cible d’individus proférant toutes sortes d’insanités », a-t-il déclaré.



Il a également fustigé certains membres de la société civile qu’il a qualifiés, sans détour, de « fumiers », dénonçant leur hypocrisie et leur rôle dans l’escalade verbale. « Quiconque pense que nous allons rester passifs face à ces agissements se trompe lourdement », a-t-il averti.



Ousmane Sonko a interpellé le Président Bassirou Diomaye Faye afin que des mesures concrètes soient prises pour mettre fin aux dérives médiatiques. À défaut, il se dit prêt à agir de son propre chef. Selon lui, une frange de la presse sème la confusion et nuit à la stabilité du pays : « Même dans les démocraties les plus avancées à travers le monde, ce genre de dérives ne serait jamais toléré. »