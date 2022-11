Sonacos / Plan d'urgence de redressement : L'État table sur une enveloppe financière de 20 milliards de fcfa.

L'État compte aider la Sonacos SA à redorer son blason. C'est la raison pour laquelle, le président Macky a instruit son gouvernement à travers le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural et le ministre des finances et du budget, avec à ses partenaires, à mobiliser un financement de 20 milliards de Fcfa.

L'annonce est du Directeur général de cette industrie, Modou Diagne Fada, à l'occasion de sa visite au niveau des "secco" de la Sonacos Lyndiane, en prélude à l'ouverture de la campagne de commercialisation de l'arachide.

"Ce plan une fois financé, va permettre de décaper la centrale d'énergie de Kaolack et celle de Ziguinchor. Cela va nous permettre d'avoir des turbines neuves, des chaudières neuves pour être autonome en énergie", a-t-il fait savoir.

Il faut noter que le plan global de redressement s'élève ainsi à plus de 75 milliards de fcfa.

Pour cette présente campagne, la convention de financement de la Sonacos a atteint 80 millions d'euros (52 milliards Fcfa) contre à peu près 40 millions d'euros l'année dernière...