Son domicile attaqué, Barthélémy Dias solde ses comptes: « Ceux qui sont dans la victimisation, je ne suis pas à l’origine de leur problème… »

Le maire de la ville de Dakar s’est prononcé sur l’attaque de son domicile par des individus encagoulés. Pour l’instant, ils ont été interpellés et conduits à la police. Mais Barthélémy Dias ne compte pas laisser ce genre d’acte se reproduire.



Barthélémy Dias, invité sur la 7tv, informe que 3 parmi ces individus , n’habitent pas Dakar. « Ils sont hébergés par un responsable politique à Ouakam. Mais que l’opinion soit informée, celui qui ose m’attaquer, me faire du mal, ma famille et moi n’aura pas de répit. Je ne parle pas de ma maison parce qu’elle n’est pas attaquable. Mais ma famille et mes proches. Qui ose les toucher me verra sur son chemin ».



Barthélémy Dias déplorant ce qui s’est passé chez lui, de manière métaphorique, lance un dernier message : « Ceux qui sont dans une victimisation, je ne suis pas à l’origine de leur problème. Je peux tout accepter, mais je ne laisserai qui que ce soit, nuire à la quiétude de ma famille »