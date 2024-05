Son Dirpub convoqué à la Sr : Madiambal Diagne révèle...

Le directeur de Publication du journal Le Quotidien, Mohamed Guèye, est convoqué ce vendredi 31 Mai 2024 à la Section de Recherches.

L'administrateur du Groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne, informe que son employé vient de sortir d'une "grave hospitalisation" et qu'il aura son dossier médical en main. "Mohamed Guèye répondra ce matin devant les gendarmes. Pour que nul n'en ignore, le Dirpub du Quotidien vient de sortir d'une grave hospitalisation. Il aura son dossier médical en main, si tant que cela servirait à quelque chose contre une farouche volonté de règlements de comptes"



Hier, Madiambal Diagne qui se trouvait hors du pays, avait annoncé son retour imminent au Sénégal pour soutenir son Directeur de Publication convoqué par la Gendarmerie dans l'affaire de "l'exil du Général Souleymane Kandé vers New Delhi". "Depuis l'étranger où je me trouve, j'apporte mon soutien à Mohamed Guèye et à toute la rédaction du Quotidien. Je renouvelle ma confiance à mon Dirpub. Je vais regagner Dakar, toutes affaires cessantes. Sans doute qu'on n'aurait pas besoin de choper M. Guèye seul! "



Rappelons que le Directeur de Publication du Journal La Tribune, Pape Moussa Traoré avait été convoqué à la Section de Recherches, hier. Il a été auditionné sur l'affaire du Général Kandé, annoncé en garde à vue, avant d'etre liberé. Il a été reconvoqué, ce matin.