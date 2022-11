Sommet du G20 : Le président Macky Sall en toute complicité avec le président argentin Alberto Fernandez et le président Emmanuel Macron…

Présent au 17ème sommet du G20 prévu à Bali en Indonésie les 15 et 16 novembre 2022, le chef de l’État Sénégalais Macky Sall a dîné ce lundi avec ses homologues le président argentin Alberto Fernandez et le président français Emmanuel Macron.

Cette rencontre entre les chefs d’État a été mise à profit pour discuter des questions cruciales de développement et de coopération économique entre les différents États et l’Afrique tout entière représentée par le président en exercice de l’Union africaine…