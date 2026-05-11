Sommet Africa Forward à Nairobi : Bassirou Diomaye Faye s’est entretenu avec Emmanuel Macron sur la coopération bilatérale

Le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, s’est entretenu ce lundi 11 mai 2026 avec son homologue français, Emmanuel Macron, en marge du sommet « Africa Forward » qui se tient à Nairobi jusqu’au 12 mai.



Selon une note de la Présidence de la République du Sénégal, les échanges entre les deux chefs d’État ont porté sur la coopération bilatérale entre le Sénégal et la France ainsi que sur les grands défis du monde actuel.



Cette rencontre intervient dans un contexte de redéfinition des relations entre les pays africains et leurs partenaires occidentaux, notamment autour des questions de souveraineté, d’investissement, de sécurité et de développement économique.

