Élections de représentativité des jeunes / Le diagnostic lucide de Lansana Gagny Sakho : « Nous risquons de perdre la confiance du peuple! »

Les élections des Conseils consultatifs de la jeunesse, tenues ce week-end à travers le Sénégal, ont livré des résultats que le Dr Lansana Gagny Sakho refuse de minimiser. Dans un texte publié sur sa page et intitulé « Plaidoyer pour l’unité et le bon sens », l’ancien directeur général de l’ONAS et membre de la mouvance présidentielle appelle son camp à tirer les leçons d’un scrutin qu’il considère comme révélateur d’un malaise bien plus profond qu’une simple défaite électorale.







Pour le Dr Lansana G. Sakho, ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Ils traduisent, selon lui, une perte de confiance progressive d’une jeunesse qui observe les incohérences de la classe politique et s’en détourne. « Une jeunesse déboussolée, un électorat perplexe, et des pratiques politiques qui ne répondent plus aux attentes », écrit-il, appelant à lire ce scrutin comme « un prélude à une rupture de confiance ».







Sans désigner de coupables, il décèle une fragmentation interne comme principal facteur d’affaiblissement. Il plaide pour que l’énergie de la jeunesse soit canalisée vers « une discipline constructive » et des projets concrets, plutôt que dispersée dans des rivalités stériles.



L’avertissement prend une dimension stratégique lorsqu’il évoque les échéances à venir. « Si nous persistons à avancer en ordre dispersé, nous perdrons plus qu’un scrutin : nous perdrons la confiance du peuple », prévient-il, rappelant que 2027 constitue un cap immédiat à franchir avant de se projeter vers 2029. Les Sénégalais, conclut-il, « nous jugeront sur pièces ».

