Sommet de Paris : Le Président Macky Sall accueilli chaleureusement par la diaspora

Le chef de l’Etat Macky Sall est arrivé ce mercredi à Paris où une centaine de gouvernants et hauts responsables économiques, dont une quarantaine d’Africains, ainsi que des ONG, participent les 22-23 juin au Sommet de Paris. C’est, en effet, une rencontre qui constitue une étape préparatoire aux futurs rendez-vous du G20 et de la COP 28. Elle affiche une grande ambition : amplifier le financement de la lutte climatique et celui de la lutte contre la pauvreté. La diaspora, scandant le nom du président de la République, est sortie en masse pour exprimer son attachement aux politiques de Macky Sall.



Pour ce sommet qui durera deux jours, le Président français Emmanuel Macron prononcera le discours d’ouverture de ce sommet permettant des débats au plus haut niveau entre chefs d’Etat et de gouvernement, responsables d’organisations internationales, représentants de la société civile, des fondations, des fonds et du secteur privé.