Solutions au problème du logement : Le Dr Malick Diop propose que la caution des locataires soit déposée à la CDC...

Le député de la majorité présidentielle, le Dr Malick Diop, a fait ce matin au cours de la session plénière pour le vote du budget du ministère de l’urbanisme du logement et de l’hygiène publique, une proposition dans le cadre de la réforme sur le loyer. Il suggère que la caution des locataires qui était destinée aux bailleurs, soit reversée à la caisse de dépôts et consignations. Et pour résoudre la question liée au logement, le Dr Malick Diop invite l’État du Sénégal à travailler à ce que cet argent soit utilisé pour une garantie des locataires pour l’acquisition de toit. Un modèle noté dans certains pays qui, selon le député, peuvent bien inspirer le Sénégal pour soulager les populations dans le domaine du logement.