Solidarité militaire : L'armée s'engage à accompagner ses soldats blessés et invalides…

Le Colonel Cheikhna Dieng, directeur de l'action sociale des armées, à l'occasion de la célébration de la deuxième édition de la journée de solidarité des armées, réconforte les militaires blessés et invalides. "Cette journée de solidarité traduit l'impératif du devoir d'inclusion sociale et de solidarité au profit d'une de nos couches sociales les plus vulnérables", fait-il savoir.



Toutefois, il souligne que l'armée ne va pas les abandonner. " Les armées vous manifestent tout le soutien que vous méritez. Les nombreux efforts et sacrifices ne seront pas vains et que vous méritez la reconnaissance de toute la nation. La solidarité est conçue comme un devoir social ou une obligation morale. Le champ d'action sera étendu pour toucher le plus grand nombre de frères d'armes blessés ou invalides..."