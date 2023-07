Société : Un militant de Pastef et son acolyte se faisant passer pour un policier sont accusés d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste

Le journal révèle que le sieur Coly est un militant de Pastef très engagé… après perquisition, ils sont accusés d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste.

Deux faux policiers ont été arrêtés par les éléments de la brigade de recherches. Ils s’appellent Ibrahima Sow, agent de sécurité et Damase Coly appelé « Base centrale », environnementaliste et bénévole de la sécurité. C’est le journal « L’Observateur » qui donne l’information dans sa parution de ce mardi 11 juillet 2023.Le journal souligne que l’enquête ouverte a permis d’établir des affinités de l’un d’eux avec le parti Pastef et la saisie d’un important arsenal. Ils ont été interpellés dans la nuit du vendredi 07 juillet dernier aux environs de 22h30mn. Il a été procédé à l’arrestation de Ibrahima Sow qui détenait une arme factice de couleur jaune-argentée, un fusil à pompe factice, une décharge électrique appelée teaser, deux radios portatives, cinq couteaux, une paire de menottes, un nunchaku, un sifflet, une chaine et une carte nationale d’identité CEDEAO appartenant à Tahirou Sow, livreur.Lors d'une perquisition faite au domicile de Damase Coly, les limiers ont découvert un véritable arsenal de combat constitué d’un pistolet automatique (PA) 91011331 Issc, numéro A15 … avec deux chargeurs garnis de 08 cartouches, une autorisation de port d’armes numéro 0045… pour le pistolet de marque « Issc » 22LR du 12 octobre 2023 ( expiré depuis le 12 octobre 2021), deux ceintures de munitions automatiques de quarante et un (dl) et vingt cartouches de marque Panteler Bj, calibre « 12 », un paquet de munition de 27 cartouches de marque décathlon, …