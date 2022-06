Situation politique et économique : la coalition BBY tire la sonnette d'alarme, invite au respect des principes de l’État de droit et rappelle les efforts budgétaire de l’État.

La coalition BBY s'est réunie ce 24 juin 2022 pour se prononcer sur la situation politique et économique du pays. La coalition présidentielle, après avoir rappelé la situation géopolitique qui prévaut dans la sous région, invite l'opposition à ne pas profiter du contexte des élections législatives du 31 juillet 2022 pour tenter de jeter par terre tous les principes de l’État de droit au Sénégal.

En outre, conscient que les braves populations sénégalaises subissent, comme partout ailleurs dans le monde et de plein fouet, les contrecoups combinés de la crise de la covid-19 et de la guerre en Ukraine, la coalition BBY rappelle avec chiffres à l'appui, les efforts budgétaires consentis par l’État du Sénégal pour soulager les populations. Voici in extenso leur déclaration...