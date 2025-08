Situation économique - Massamba Diop sans détour : « La politique politicienne n'a plus sa raison d'être »

Lors d'un rassemblement à Keur Issa (Thiès), le président du mouvement "Masla", Massamba Diop, a donné son point de vue sur la situation économique du pays et le nouveau plan de redressement du gouvernement.



Appeler à l'unité pour le redressement



Selon Massamba Diop, une équipe dirigeante peut avoir besoin de changer de tactique pour atteindre ses objectifs. Il a estimé qu'il est temps de se "tourner vers l'essentiel" et de prier pour le pays, car c'est dans l'intérêt de tous.



« Si nous ne délaissons pas certaines pratiques politiques, c'est la population elle-même qui va en pâtir. Il y a un temps pour faire de la politique et un temps pour travailler », a-t-il déclaré, appelant à mettre de côté la "politique politicienne".



Une critique de l'inaction



Massamba Diop a déploré que le pays, riche en ressources, soit à la traîne à cause de débats politiques incessants. « Ils [les Occidentaux] vont continuer à nous utiliser. Au lieu d'aller travailler, nous passons tout notre temps dans les débats politiques. Nous ne parlons pas de l'essentiel et ce n'est pas intéressant », a-t-il regretté.