Situation des migrants d'origine subsaharienne en Tunisie : Une Cellule de crise mise en place pour assurer la protection de nos ressortissants et de leurs biens (MAESE).

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur dit "suivre de près la situation qui prévaut en Tunisie, relativement aux migrants d’origine subsaharienne".

À cet effet, le MAESE d'indiquer la position du Sénégal relative à la sécurité et à la sûreté de nos ressortissants. " lLe Ministère rappelle, à cet égard, l’attachement particulier du Sénégal à la sécurité et à la sûreté des communautés sénégalaises partout où elles résident et en toute circonstance".

Ainsi, rappelle le MAESE, "Madame l'Ambassadeur du Sénégal en Tunisie a été instruite de mettre en place une Cellule de crise pour assurer la protection de nos ressortissants et de leurs biens. Les numéros verts suivants ont été mis en service à cet effet : 00221775595546 (WhatsApp) 00216 50840908 (00216 55358834). L’Ambassade reste également en contact à cet effet avec les