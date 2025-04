Situation des licenciés du Sénégal : Le Rassemblement des Travailleurs du Sénégal (RTS) dément les propos du ministre Abass Fall et précise…

Dans un communiqué, le Rassemblement des Travailleurs du Sénégal (RTS) réagit aux déclarations du ministre Abass Fall, diffusées ce dimanche dans un média local. Les licenciés, regroupés en collectif, affirment ne pas comprendre « pourquoi le gouvernement éprouve autant de difficultés à résoudre les problèmes d’emploi des jeunes ».



« Nous avons entendu une autorité qui ne maîtrise absolument pas le droit du travail, notamment les articles L41, L42, L43 et L47 relatifs à la rupture d’un contrat à durée déterminée (CDD). Il défend ses camarades de parti, des directeurs généraux qui bafouent les droits des citoyens », dénonce le RTS, qui entend rétablir la vérité.



Le collectif poursuit : « Nous rappelons au ministre Abass Fall qu’il est ministre de la République, et non ministre du Pastef. Nous refusons d’être sacrifiés au profit d’autres Sénégalais, qui bénéficieraient des recrutements massifs et des primes qu’il prévoit d’octroyer. » Consterné, le RTS regrette que le ministre tienne des propos « éloignés de la réalité » sur les spécificités du CDD, pourtant clairement encadrées par la loi.



Enfin, le RTS interpelle directement le ministre : « Monsieur Abass Fall, le Sénégal n’est pas un pays où un ministre incite les travailleurs à saisir la justice pour se faire justice eux-mêmes. Une telle déclaration soulève de sérieux doutes sur votre capacité à diriger ce ministère. » Le collectif adresse également un message aux syndicalistes, estimant que « le ministre a trahi les conclusions des futures négociations avec l’État et leur a lancé un défi inacceptable ».