Situation des droits de l'homme au Sénégal : Malgré les efforts gouvernementaux, des traitements inhumains et dégradants persistent (Rapport)

Le Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail du département d’État des États-Unis dans son rapport 2024 sur la situation du Sénégal, a constaté des changements positifs significatifs au cours de l'année. L'élection présidentielle de mars a été largement qualifiée d'équité et exempte d'abus et d'irrégularités.







Parmi les problèmes importants en matière de droits humains, le Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail du département d’État Américain a indiqué que « des informations crédibles ont fait état de traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, d'arrestations ou de détentions arbitraires et de graves restrictions à la liberté d'expression et à la liberté des médias. »







Toutefois, le gouvernement a pris des mesures crédibles pour identifier et sanctionner les responsables des violations des droits humains, mais l'impunité a été de mise pour ces violations.







Dans la région méridionale de la Casamance, située entre la Gambie et la Guinée-Bissau, une insurrection de faible intensité entre les forces de sécurité et les séparatistes armés s'est poursuivie, mais les violences ont été rares au cours de l'année.











Exécutions extrajudiciaires







Des organisations non gouvernementales (ONG) telles qu'Amnesty International ont signalé que trois personnes avaient été tuées le 5 février lors de manifestations à travers le pays, suite à une décision parlementaire de reporter l'élection présidentielle. « Ni la société civile ni les médias n'ont été en mesure de déterminer si ces décès avaient été causés par les forces de sécurité, les manifestants ou d'autres circonstances », rapporte le Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail du département d’État américain.

