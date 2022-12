Situation des Travailleurs de l'hôpital Le Dantec : Le collectif pour la défense et la sauvegarde de l'hôpital interpelle l’État

Suite à la fermeture de l’hôpital Aristide Le Dantec, nombreux sont les travailleurs qui subissent de plein fouet les contrecoups de la fermeture de cet établissement sanitaire.

En effet, pour s’apitoyer sur le sort du personnel de l’hôpital et des malades, le Collectif pour la défense et la sauvegarde de l’hôpital Aristide le Dantec a fait face à la presse ce jeudi 01 décembre 2022 pour alerter et interpeller l’État sur les problèmes qui hantent les travailleurs de l’hôpital Le Dantec. En conférence de presse au siège de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, le Collectif pour la défense et la sauvegarde de l’hôpital Le Dantec a aussi dénoncé le retard de salaire et la mauvaise prise en charge du sort des malades et de celui des travailleurs.

S’agissant de l’arrestation de El Hadj Abdoulaye, le collectif exige sa libération dans les plus brefs délais...