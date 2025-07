Situation des Daara au Sénégal : La Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal interpelle l’État

Le Conseil Consultatif de la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS) s’est réuni en session ce samedi 26 juillet 2025 pour aborder les questions de l’heure.



La Ligue a invité l’État, dans le cadre des assises consacrées aux daaras, à accorder une attention particulière aux acteurs directement impliqués dans ce secteur. Elle encourage également ces derniers à participer activement à ces assises, qui constituent une occasion précieuse de restaurer la confiance entre l’État et les responsables des daaras.



La Ligue exhorte également les plus hautes autorités de l’État à privilégier un dialogue discret et constructif, en dépassant leurs divergences au nom de l’intérêt supérieur de la Nation. Pour la LIPS, l’entente demeure un pilier fondamental de la stabilité du pays, car toute autre considération est secondaire face aux défis pressants de transformation et de développement qui interpellent notre Nation.