Sit-in devant l’Assemblée nationale : Le comité de coordination des femmes et des jeunes de Kaffrine réclame justice pour honorable Amy Ndiaye Gniby

« Justice pour la lionne de kaffrine… Nous réclamons justice pour Amy Ndiaye Gniby », tels est la substance du discours des hommes et jeunes dames venus de Kaffrine pour dénoncer avec énergie, l’agression de leur camarade Amy Ndiaye Gniby, victime de violences.







Réuni dans le comité de coordination des femmes et des jeunes de Kaffrine, ils sollicitent la mobilisation de toutes les Femmes et de tous les Jeunes contre de tels actes annonciateurs du chaos qui guette le pays.



Le comité réclame à la Justice et à l'Assemblée Nationale de s'autosaisir immédiatement afin que pareille injustice ne se reproduise.







Cette manifestation fait suite à l’altercationsurvenue le jeudi 1er décembre au cours de laquelle les députés Massata Samb et Mamadou Niang, membres du Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), ont agressé la Députée / Maire Amy Ndiaye Gniby...