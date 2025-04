Sidy Oumy Ndiaye dit "Jupiter" : L'héritage d'un parachutiste légendaire et la vérité brûlante de l'armée sénégalaise à 65 ans d'indépendance

Lors des célébrations du 65e anniversaire de l'indépendance sénégalaise, Dakaractu a eu le privilège d'interviewer une figure emblématique de l'armée du Sénégal : Sidy Oumy Ndiaye, également connu sous le nom de Jupiter.

Jupiter, un ancien Sergent-chef à la retraite, fait partie des premiers parachutistes formés au Sénégal. Il est un témoin privilégié de l'histoire militaire nationale et incarne les valeurs de loyauté, de discipline et de fierté nationale.

Engagé dans l'armée le 6 avril 1961 au camp Dial Diop, Jupiter a vécu une expérience militaire hors du commun, soulignée par son déploiement au camp Lat Dior Ouest sous la direction du capitaine Soya Cissokho, un des précurseurs des parachutistes sénégalais. C'est à cette période que Sidy Oumy Ndiaye a intégré la première promotion de parachutistes formés au Sénégal, un vécu qu'il gardera toujours en mémoire.

« L'armée sénégalaise a une histoire », dit Jupiter, se remémorant la génération de soldats originaires d'Algérie et d'Indochine, ces héros qui ont façonné l'essence du pays en lui transmettant des principes de diligence, de fierté et de bravoure. À cette époque, l'argent n'avait pas d'importance, seule la notion de devoir envers le pays était primordiale. Une période où le militaire, en premier lieu, représentait un emblème de l'intégrité et de la résolution.

Outre les histoires militaires, Jupiter aborde également les changements marquants en matière d'uniformes, d'équipements et de structure de l'armée au cours des années. Pour lui, la parade du 4 avril, qui représente l'indépendance et la fierté nationale, demeure un événement significatif. Il se rappelle avec nostalgie et respect de son premier saut en parachute à Thiès, dirigé par un instructeur français, une expérience marquante qui témoigne du travail des bâtisseurs de l'armée sénégalaise.

L'implication de Sidy Oumy Ndiaye dans l'armée dépasse le cadre de sa carrière. Il est fermement persuadé que le devoir d'un service militaire de deux ans fournirait aux jeunes du Sénégal des principes fondamentaux et des bénéfices durables. Chaque 4 avril, ses réflexions se dirigent vers son service passé et vers cet établissement qu'il perçoit comme le fondement de la nation.

Par ailleurs, il se penche sur les changements des usages et des routines au sein de l'armée, en particulier en termes de tenue militaire. Chaque détail comptait, des casquettes parfaitement ajustées aux uniformes sans tache. Pour Jupiter, l'organisation et la cohésion sont primordiales dans l'armée, ce qui nécessite une discipline stricte et un contrôle rigoureux.

Il porte avec fierté ses décorations, telles que la Médaille Militaire et la Valeur Militaire, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille qui a toujours eu des liens étroits avec l'armée. Un legs de générations de soldats et de responsables de canton fait de Sidy Oumy Ndiaye un modèle vivant de l'importance de l'armée sénégalaise.

Alors que le pays célèbre son indépendance, Jupiter symbolise à lui seul cette génération de combattants déterminés à tout faire pour sauvegarder la souveraineté et les principes du Sénégal. Pour lui, l'armée ne se limite pas à être une institution, c'est un appel, une obligation sacrée qu'il a honorée jusqu'à la fin.