Session nationale de renforcement de capacités : La Cosydep outille les acteurs de la presse sur les enjeux des financements de l'éducation

Un mois après les élèves, c’était aujourd'hui au tour d’une vingtaine de journalistes d’aller ‘’en classe’’ pour 24 heures. La Cosydep a convié une vingtaine de journalistes ce mercredi 09 novembre pour une session d'échanges et de formation sur les questions de financement de l'éducation au Sénégal avec deux à trois Experts, l'un en finance public, un autre en fiscalité et un dernier en financement domestique...

Faire en sorte que l'état financier de l’éducation intéresse davantage les hommes de médias, mais aussi faire plus ressortir les enjeux financiers dans le système, tel est l’objectif de la Cosydep. Et pour cela, elle a initié, aujourd'hui, une session de renforcement des capacités d'une vingtaine de journalistes issus des divers supports de la presse.

La Cosydep entend ainsi leur fournir plus d’outils et de stratégies face à la demande de ‘’redynamiser'’ la presse à moins de 48 heures de l'ouverture des votes budgétaires. La rencontre a ainsi permis d’aborder les bases du financement de l’éducation au Sénégal, son évolution d'une année à une autre et de revenir sur le processus des états généraux de l’éducation et de la formation, de la problématique du budget dans le secteur.

Cheikh Mbow, DG exécutif de la Cosydep, considère que les défis à relever nécessitent un financement conséquent concernant un système éducatif qui, malgré tous les efforts, laisse encore beaucoup d'enfants dans la rue ou alors des enfants qui soient déscolarisés de manière prématuré. « Il faut des ressources pour pouvoir les enrôler. Les écoles ne sont pas toutes aux normes, des écoles à réhabiliter, des abris provisoires ou des zones qui ont encore besoin de structure et de leducation. Il y a des ressources importantes qui sont injectées dans le secteur de l'éducation, ce qui est reconnu par tous. Quand un pays remet 25 % de son budget à l'éducation c'est un effort à saluer qui représente près de 6 % du PIB. Mais nous constatons que malgré ces efforts, il y a énormément de besoins à satisfaire pour une jeune nation... au-delà du financement alloué par l’État il faut rationaliser et optimiser, réinviter d'autres sources de financement... », a déclaré le DG exécutif de la Cosydep, Cheikh Mbow.

Il termine par affirmer que la première est de voir des journalistes qui ont une sensibilité sur le capital humain s'organiser en réseau, pour apprendre à travailler en complémentarité et en solidarité autour des questions d'éducation. Il en appelle à avoir beaucoup plus de maîtrise lors que l'on parle du budget...