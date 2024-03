« Service Bagages » d'Air Sénégal : 33 valises disparaissent à bord du vol HC403, la prise en charge encore décriée

Malgré toutes les récriminations et alertes, la compagnie nationale Air Sénégal n’est toujours pas sortie de sa posture récidiviste. Le hic pour ces nombreux clients qui, généralement ont la préférence locale pour certainement des raisons de patriotisme, c’est cette prise en charge qui, de jour en jour pose de plus en plus problème. La preuve, des clients du vol HC403 de la nuit du jeudi au vendredi qui a décollé à 1 h30 de Dakar pour arriver à 7h30 à Paris, se sont encore plaints du « service bagages » d’Air Sénégal. C’est en moyenne, 33 bagages que des clients ne parviennent pas à retrouver alors que plusieurs d’entre eux, doivent prendre des correspondances. Des clients, ne sachant plus à quel saint se vouer, font face à un méli-mélo indescriptible du service de la compagnie sénégalaise encore pointé du doigt. Mais le plus désolant, est que le personnel, avec une arrogance manifeste fait fi des besoins urgents des clients qui, malheureusement, sont plongés dans le désarroi. La compagnie Air Sénégal « promet » d’embarquer les bagages dans le vol de ce soir face à l’écoute désespérée de ses clients. En décembre dernier, des passagers ont passé plus de 24 h à l’aéroport de Cap Skirring avec une prise en charge qui ne dit pas son nom, avaient décidé d’abandonner leur vol pour prendre la route afin d'assister à temps aux activités devant se dérouler à Dakar. Ces actes sont manifestement des habitudes de la compagnie face auxquelles les clients attendent des mesures fortes.