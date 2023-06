Séries de manifestations à Dakar: L'armée en renfort pour rétablir le calme dans la capitale sénégalaise

L'Armée vient d'arriver en renfort dans la capitale sénégalaise pour se déployer sur certains axes et dans les zones les plus stratégiques.



Ce déploiement vient ainsi booster les effectifs de la gendarmerie et de la police, sur le terrain depuis plusieurs heures afin de rétablir l'ordre public.



Pour rappel, de violents heurts ont éclaté hier à Dakar et dans plusieurs villes du pays, à la suite de la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans ferme de prison pour corruption de la jeunesse. Dans la capitale, plusieurs infrastructures ont été détruites par les manifestants. La liste des personnes décédées s'est encore allongée au cours de ces manifestations...