Série d'arrestations : "Ce sont ces pratiques que les sénégalais ont combattues" (Badara Gadiaga)

Badara Gadiaga, lors d'une intervention sur la SENTV, a dénoncé les nombreuses arrestations qui ont été enregistrées dernièrement dans le pays. D'après le chroniqueur, le fait de recourir à ces vieilles pratiques, ne peut guère empêcher les gens de s'exprimer en toute liberté.



À l'en croire, les sénégalais se sont battus, il y a quelques mois pour la liberté d'expression et voilà que tous ces acquis sont aujourd'hui remis en question par ces nombreuses arrestations ciblant d'honnêtes gens dont Bougane Guèye Dani, Cheikh Yérim Seck, Oustaz Ndao, commissaire Keïta, Kader Dia, etc...



Badara Gadiaga dira que nous sommes dans un éternel recommencement et que les mêmes pratiques qui ont été combattues jadis, se perpétuent dès qu'une nouvelle équipe accède à la magistrature suprême. M. Gadiaga de tirer la sonnette d'alarme en déplorant ces arrestations, qui d'après lui, pourraient se transformer en patate chaude entre les mains des autorités...