Seneweb.com victime d'une attaque informatique sans précédent

Dakar, le 28 février 2025



Seneweb.com, premier site d'information du Sénégal et de l'Afrique francophone, a été la cible d'une attaque informatique massive entre le 17 et le 27 février 2025, entraînant des perturbations majeures dans l'accès à ses services.



Durant cette période de dix jours, notre plateforme a subi une attaque par déni de service distribué (DDoS) d'une ampleur exceptionnelle, totalisant plus de 1,7 milliard de requêtes malveillantes. Cette offensive, représentant environ 170 millions de connexions quotidiennes, a largement dépassé les capacités techniques habituelles d'un site d'information en Afrique, même pour un acteur majeur comme Seneweb.



Pour mettre en perspective l'ampleur de cette attaque, ce volume de trafic est comparable à celui que peuvent gérer les plus grandes plateformes mondiales d'information lors d'événements d'actualité majeurs. À titre de comparaison, ce nombre de requêtes représente plusieurs fois la population totale d'internautes en Afrique de l'Ouest.



Malgré cette attaque sans précédent, les équipes techniques de Seneweb ont travaillé sans relâche pour maintenir l'accessibilité du site et protéger les données de nos utilisateurs. Nous tenons à rassurer notre audience: aucune donnée personnelle n'a été compromise durant cet incident.



"Cette attaque témoigne malheureusement de la montée en puissance des menaces informatiques visant les médias africains," déclare la direction de Seneweb. "Nous avons immédiatement renforcé nos infrastructures et mis en place des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger notre plateforme contre de futures attaques."



Seneweb tient à remercier ses millions d'utilisateurs pour leur fidélité et leur patience durant cette période de perturbation. Notre engagement à fournir une information de qualité et accessible reste inébranlable face à ces défis.



Une enquête est actuellement en cours pour identifier l'origine de cette attaque, en collaboration avec les autorités compétentes et des experts en cybersécurité.



À propos de Seneweb.com:



Fondé en 1999, Seneweb.com est le premier site d'information du Sénégal et l'un des médias numériques les plus influents d'Afrique francophone. Avec plusieurs millions de visiteurs mensuels, Seneweb est devenu une référence incontournable pour l'actualité sénégalaise et africaine.