Sénégal vs Togo : « Ma polyvalence sur le terrain est un atout majeur pour l’équipe… » (Krépin Diatta)

Une nouvelle fois, Krépin Diatta a démontré son dévouement sans faille au Sénégal, malgré l'énorme tension que représente la compétition. Il a mis en évidence que l'enthousiasme et le désir de triomphe étaient indissociables de sa polyvalence, une aptitude qui lui a autorisé à se conformer à divers rôles sur le terrain. « J'ai toujours été un joueur aux multiples facettes, et c'est un avantage pour moi », a-t-il partagé, tout en témoignant de sa reconnaissance envers le Créateur pour cette chance. Krépin a souligné que, pour lui, l'important était de représenter son pays et de donner le meilleur de lui-même, quel que soit le poste où il évolue. « Mouiller le maillot », a-t-il affirmé, est l'objectif principal, et cela a toujours été sa mentalité, que ce soit à Monaco ou avec l’équipe nationale.

Sur le sujet de la qualification, Krépin Diatta a abordé avec détermination les prochaines rencontres cruciales, mentionnant les quatre finales qui attendent l'équipe sénégalaise. "On a quatre matches décisifs à disputer, et il est primordial que nous gardions notre cohésion", a-t-il déclaré. Il a exhorté le public du Sénégal à appuyer l'équipe, en mettant en avant que pour obtenir la qualification, il est essentiel d'agir tous ensemble dans la même direction. « En Afrique, les choses ne sont jamais simples », a-t-il précisé, mais il espère que c'est en unissant leurs forces que les Lions pourront s'assurer la tête du groupe et, qui sait, obtenir une place pour la Coupe du Monde.