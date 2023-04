Sénégal : "On est passé d'un mot très célébre, "Sénégal Dou Dem", à aujourd'hui des sénégalais qui pensent qu'ils doivent gagner la coupe du monde... Le président Macky Sall a impulsé cet esprit"(Yoro Dia).

Invité de l'émission du dimanche "Le point de Vue" à la Rts, le ministre porte-parole chargé de la Coordination de la communication de la Présidence de la République, a apprécié à sa juste valeur le grand bond en avant réalisé par notre pays depuis l'avènement du régime actuel.



Selon Yoro Dia, tout ceci est devenu possible grâce au président Macky Sall qui a su impulser une bonne dynamique. "C'est cela qui a permis au Sénégal d'être classé par l'UEMOA comme étant la première économie. C'est cela qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des ponts, des autoroutes etc... Moi je dis souvent, ce qui est le plus important au delà des ponts et des autoroutes, c'est l'esprit qui sous-tend ces ponts. Cet esprit est beaucoup plus important que les infrastructures. Et c'est de dire que ce n'est pas impossible. Cet esprit implusé par le Président Macky Sall nous a permis aujourd'hui d'avoir des kilomètres d'autoroutes, d'avoir le TER, le BRT etc... Et cet esprit nous a permis sur le continent de gagner toutes les coupes d'Afrique..."

Poursuivant, M. Dia de préciser : "On est passé d'un mot très célébre, "Sénégal Dou Dem", à aujourd'hui des sénégalais qui pensent qu"ils doivent gagner la coupe du monde. Maintenant si le président était tombé dans le piège de gérer en permanence les tensions politiques, on aurait rien fait. Quand vous regardez le visage du Sénégal, sur le plan des infrastructures, c'est l'UEMOA qui le dit, le Sénégal est aujourd'hui la première économie de l'UEMOA. On va avoir un taux de croissance à deux chiffres. Ce qui veut dire que sur le plan économique, je pense que les sénégalais devraient regarder plus comment dans 10 ans, on va être comme Dubaï plutôt que d'être prisonniers dans ce débat..."

Yoro Dia de remettre les pendules à l'heure en ce qui concerne le débat politique. " Entre deux élections, il faut que les gens se mettent au travail. Entre deux élections, il faut qu'il y ait un débat sur les programmes et les économies pour que les sénégalais choisissent librement et c'est aujourd'hui ce qui est fondamental..."