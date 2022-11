Sénégal - Équateur : Revivez l'ambiance de match à la Fan Zone de la corniche Ouest.

C'est une belle ambiance qui a rythmé la Fan Zone de la corniche Ouest lors du match qui opposait le Sénégal à l'Équateur. Dès les premières heures de l'après midi, les supporters venus de tous les coins de l'université Cheikh Anta Diop et des autres quartiers de la capitale ont pris d'assaut la Fan Zone. Après le coup d'envoi donné, la pression est montée d'un cran, mais c'était sans compter sur la détermination des Lions qui ouvriront le score par penalty, après plusieurs occasions ratées.



La confiance revient dès lors chez les supporters. En deuxième période, quelques minutes après la reprise, l'Équateur égalise, plongeant le public dans un silence de cathédrale. Deux minutes plus tard, le Sénégal double le score par le biais de son capitaine Kalidou Koulibaly. L'ambiance reprend ses droits et se poursuivra ainsi jusqu'au coup de sifflet final. Le Sénégal obtient donc son ticket pour les huitièmes de finale de la coupe du monde QATAR 2022. Une victoire saluée par les supporters...