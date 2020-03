Sénégal : 13 nouveaux cas testés positifs au coronavirus, 1 nouveau guéri.

142 nouveaux cas ont été testés. Le ministère de la Santé informe que 13 nouveaux cas ont été testés positifs au coronavirus dont 5 cas importés et 8 cas contacts.Un patient qui a été hospitalisé à l’hôpital Fann de Dakar a été testé négatif et déclaré guéri.Le Sénégal compte désormais 99 cas testés positifs au coronavirus dont 9 guéris et 90 encore sous traitement.