Séminaire de partage d'expérience sur les « soins respectueux » : L'accouchement humanisé de plus en plus pratiqué au centre de santé Gaspard Camara.

À l'occasion du séminaire de partage d'expérience sur les « soins respectueux » organisé ce lundi 10 janvier 2021 par le MSAS et le PRESSMN, le personnel du centre de santé Gaspard Camara venu partager son expérience du projet de renforcement des soins de santé maternelle et néonatale, s'est dit être satisfait du projet.



Selon le Docteur Fatoumata Binetou Sall, gynécologue obstétricienne à Gaspard Camara, lors de la 2ème phase du projet, le centre de santé Gaspard Camara faisait partie du site pilote et les résultats étaient satisfaisants et des enquêtes de satisfaction ont prouvé cela.



« Après le démarrage du projet au centre de santé, on a vu qu'il y avait déjà une augmentation des indicateurs de santé de la production par rapport au moment où le projet n'était pas mis en place. Il y a eu une importante fréquentation de la structure. Tout le monde voulait découvrir c'était quoi l'accouchement humanisé parce que nous avons mis en œuvre le projet de manière adaptée avec l'équipe cadre et les prestataires du district. Tout le monde était impliqué pour sa réussite », indiquera Fatoumata Binetou Sall.