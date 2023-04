Semaine du numérique / Kaolack : « Ce serait intéressant que les universités puissent participer et montrer ce qu’elles font » (Moussa Bocar Thiam)

Comme prévu dans le planning du ministère des télécommunications et de l’économie numérique, la délégation conduite par Me Moussa Bocar Thiam s’est rendue dans la région de Kaolack ce dimanche. Une visite effectuée à l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niasse a été le prétexte idéal pour parler de la semaine du numérique avec une grande cérémonie prévue le 16 mai au Grand théâtre de Dakar où sera décerné le Grand Prix du chef de l’état pour l’innovation.



« Cette année nous voulons une forte implication des universités… La semaine du numérique est une occasion pour les enseignants et les étudiants de montrer ce qu'ils font en termes de formation pratique dans les métiers liés au numérique. Ce sera également le cadre idéal pour rencontrer, discuter et échanger avec près 200 entreprises nationales et internationales » a fait savoir le ministre de l’économie numérique.



Des opportunités d’emplois et surtout de formations sur lesquelles le ministre de l’économie numérique a longuement insisté en marge de l’inauguration d’un Living Lab (laboratoire vivant) récemment installé. « Ce serait intéressant que les universités puissent participer, occuper un stand et montrer ce qu’elles font… Nous allons recevoir plus de 50.000 jeunes » a souligné Moussa Bocar Thiam en présence du Professeur Ndèye Coumba Touré Kane, le recteur de l'Université du Sine Saloum El-Hâdj Ibrahima NIASS (USSEIN.)



Au moment de sa prise de parole, cette dernière s’est réjouie de l’inauguration de cette Living Lab mais encore plus de la caravane « Sénégal connect » tout en rappelant que « l’université du Sine-Saloum n’a pas attendu la pandémie de la Covid-19 pour se mettre au numérique. Dès la création de l’université du sine-Saloum, le numérique a occupé une place importante nos activités pédagogiques. »



Le professeur Khalifa Ababacar Sylla, enseignant-chercheur et vice-recteur chargé l’innovation et du partenariat à l’université du sine-Saloum, de revenir sur la vocation à l’agriculture du l’USSEIN avec comme ligne directrice la formation, l’emploi et la professionnalisation. « pour l’instant on a 35 licences avec 60 spécialisations dont 5 qui bénéficient de l’appui du campus sénégalais … il y’a aussi l’UFR science fondamentale… et une licence agrotic qui met les TIC au service de l’agriculture. C’est la seule université à offrir cette formation au Sénégal » renseigne le vice-recteur.