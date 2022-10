Semaine de la Durabilité : Dangote Cement Sénégal appuie en fournitures scolaires les communes de Pout, Keur Moussa et Diass pour soutenir les élèves

Dangote Cement Senegal (DCS) organise chaque année un ensemble d'activités dans le cadre de la Semaine de la Durabilité pour accompagner les quatre communes que polarise l’entreprise. Le thème de cette présente édition est : "Communauté-environnement- performances économiques’’.

Pendant trois jours, DCS dispensera des dons dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'environnement et soutient également les femmes et les jeunes des localités impactées. Lors de la première journée de mercredi 26 octobre, DCS a remis un important lot de fournitures aux communes de Pout, Keur Moussa et Diass. Le maire de Pout, Malick Ndiaye, a tenu à faire comprendre que " DCS a fait beaucoup de réalisations dans le domaine de la santé, de l'éducation, etc...

Mais nous souhaitons qu'elle effectue des travaux d'extension du marché pour permettre aux commerçants qui sont là-bas de travailler dans de meilleures conditions.

À Keur-Moussa, le maire de la commune, Momar Ciss, a quant à lui salué et magnifié ce geste de haute portée que Dangote Cement Senegal effectue depuis plusieurs années.

Le maire de Diass, Mamadou Ndione, pour sa part, est revenu sur les nombreuses activités de développement social de DCS. "L’entreprise nous appuie dans presque tous les domaines d'activités. Nous sommes en train de passer une commande de tables-bancs. Aujourd'hui, DCS nous a offert des fournitures scolaires. Nous les remercions encore une fois pour ces dons", dira-t-il. Non sans rappeler que la commune de Diass est confrontée à une démographie galopante. "Il y a dans la commune de Diass 25 écoles, 7 collèges et 5 lycées, sans compter les écoles privées et les écoles coraniques. Cela montre que l'éducation est au cœur des priorités de cette entreprise", a-t-il signalé.

Le chef de l'administration du personnel de Dangote, Moustapha Diop, a rappelé l'importance de cette démarche qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Semaine de la Durabilité dans les communes de Pout, Keur-Moussa, Diass et Mont-Rolland ". "Le Sénégal n'est pas en reste par rapport aux Objectifs de Développement Durable (ODD) tels que proclamés et adoptés par les Nations- Unies. Au-delà de cet appel au niveau de la communauté internationale, DCS a jugé nécessaire de faire sienne cette politique. Cela est d'autant plus vrai que dans la structuration, dans l'organisation de notre entreprise, il y a un département dont l'activité principale est de prendre en charge les préoccupations des communautés environnantes qui sont naturellement impactées par la présence de l'usine".

‘’Avec le Responsable du département des Mines, il y a des activités qui sont continuellement menées durant toute l'année au-delà même de ces initiatives de la Semaine de la Durabilité. Tout cela contribue à impacter de manière positive les conditions de vie des populations", ajoute Moustapha Diop. En effet, toutes ces activités menées par des employés de DCS traduisent l'importance des 7 ODD que s’est fixée l’entreprise dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'autonomisation des femmes et des jeunes des communes impactées...