Séisme en Turquie et en Syrie: Le détachement des Sapeurs-pompiers sénégalais a quitté Dakar ce matin( images).

Il s'agit d'une trentaine de sapeurs-pompiers. Selon une source de Dakaractu, le détachement a quitté Dakar ce matin.

D'ailleurs, l'Ambassadrice de Turquie était sur place pour magnifier cet exemple de solidarité.

Pour venir en aide à la Turquie et participer ainsi à la solidarité mondiale, le président de la République a décidé d'envoyer une trentaine de sapeurs-pompiers spécialistes des secours et du déblaiement. Pour rappel, des milliers de personnes ont péri sous les décombres en Turquie et en Syrie du fait de la violence du séisme provoquant du coup l'affaissement des immeubles...