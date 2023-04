Séisme en Turquie : Les 30 sapeurs-pompiers sénégalais reçoivent la plus haute distinction de l'État turc ( la médaille d'honneur).

Envoyés par le Président Macky Sall pour participer aux opérations de sauvetage et de recherche lors du tremblement de terre survenu en Turquie, les 30 sapeurs-pompiers sénégalais ont été décorés par le président Recep Tayyip Erdogan.

À l'occasion d'une cérémonie d'hommage et de reconnaissance à Ankara, les 30 sapeurs-pompiers sénégalais spécialistes des secours et du déblaiement, représentés par le capitaine Djibril Sall, commandant du détachement sénégalais, en présence de l'Ambassadeur du Sénégal en Turquie, ont été décorés de la médaille d'honneur de l'État, la plus haute distinction en Turquie.

En effet, les secouristes des autres pays ayant participé aux opérations de sauvetage et de recherche ont été également distingués par le Président Recep Tayyip Erdogan.