Séisme au Maroc : la communauté marocaine du Sénégal très peinée témoigne

Le tremblement de terre qui a frappé le Maroc dans la soirée du vendredi passé est au cœur de l’actualité dans le monde. Pour beaucoup, ce drame terrible a surpris plus d’un.







Au Sénégal, la situation a bouleversé la plupart des ressortissants marocains vivant dans le pays. Un tour à la rue Mouhamed V en ville à permis de faire le constat, cette nouvelle qui a fait des milliers de pertes en vies humaines a beaucoup choqué ces marocains.







Contrairement à Hassane, Hanane a vécu la situation en temps réel. Au moment des faits, elle était en plein appel vidéo avec les membres de sa famille.



En effet, après que le drame a causé des perturbations sur le réseau de communication pendant plusieurs heures contraignant ces deux marocains à l’attente. Ils ont finalement pu joindre leur famille et heureusement pour eux, il a eu plus de peur que de mal du côté de leurs proches.



Selon ces derniers, les villages situés dans la région montagneuse du Haut-Atlas, au sud de Marrakech qui sont les plus impactés du fait de leur construction jugée fragile.







Au marché de Tilène, on a pu échanger avec Latif, lui aussi est un ressortissant marocain. Sa localité au Maroc a été l’épicentre du séisme.







Même si sa maison ne s’est pas écroulée, il témoigne que les impacts ont bien été visibles à l’oeil, parmi les victimes, il y compte ses proches voisins.







Alors que les recherches se poursuivent, le ministère de l'Intérieur a annoncé un nouveau bilan provisoire de 2497 morts et de plus 2476 blessés. Attristé, Latif prie pour le repos éternel des défunts dont beaucoup sont de son voisinage.







Malgré la situation le peuple marocain reste soudé et solidaire, d’autant plus qu’il bénéficie du soutien d’autres pays, une volonté bien appréciée par les marocains de la diaspora.