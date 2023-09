Séisme au Maroc: Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal( CUDIS) appelle à un élan de solidarité au profit du peuple marocain

Dans un communiqué lu à Dakaractu, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal( CUDIS) a présenté ses condoléances attristées au Roi Mohamed VI et au peuple marocain.



Après avoir exprimé également sa solidarité à ce pays frère, le CUDIS a appelé " les sénégalais notamment les organisations religieuses à organiser en rapport avec l'ambassade du Maroc au Sénégal un élan de solidarité et à accompagner en prières nos frères marocains".



Pour rappel, plus de 2000 personnes ont trouvé la mort dans ce tremblement de terre, en plus des centaines de blessés.