Sécurité publique : « De 2021 à nos jours la criminalité au Sénégal a reculé de 9,52% » (Antoine Félix Diome, MINT)

Il a fallu de grosses bonnes heures pour le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique pour répondre aux différentes interpellations des députés. D’abord, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique précise qu’il n’évoquera aucune question qui lui est personnellement liée. Par contre, il sera bien en phase de parler de la sécurité dont il a la charge. Il a rappelé que l’ambition du ministère de l’intérieur est de faire en sorte que la sécurité soit de mise dans ce pays. Le ministre de l’intérieur de se dire d’ailleurs qu’il était convaincu que son budget allait être voté par tous les députés. « Je me suis dit hier que mon budget allait être voté à l’unanimité car, les parlementaires ont tous demandé l’amélioration des conditions de vie des populations qui doivent être sécurisées », s’est rassuré Antoine Félix Diome.







Dans cette perspective d’assurance sur l’amélioration de la sécurité au Sénégal, le ministre Antoine Félix Diome rappelle qu’en 2021 et à nos jours il y’a plusieurs commissariats qui sont construits dans la région de Dakar. Linguère, Koungheul et Nioro ont été aussi servies. En terme de sapeurs-pompiers, Antoine Félix Diome précise que des progrès ont été faits dans la plupart des localités du pays. Dans le cadre de l’insécurité, des avancées sont bien chiffrées selon le ministre. « L’insécurité, d’année en année, a reculé. Je peux même vous dire que 9,52% du recul de la criminalité au Sénégal de 2021 à nos jours a été enregistré » confie le ministre aux députés.