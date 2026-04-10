Sécurité au Sénégal Oriental : la Gendarmerie renforce son dispositif avec de nouveaux points d’appui du GARSI

La Gendarmerie nationale du Sénégal poursuit le renforcement de son dispositif sécuritaire dans la partie orientale du pays. Le Groupe d’action rapide de surveillance et d’intervention (GARSI 2) de Saraya vient ainsi d’être doté de trois nouveaux points d’appui implantés à Saïensoutou, Moussala et Médina Bafé.



Les cérémonies d’inauguration, tenues les jeudi 8 et vendredi 9 avril 2026, ont été présidées par le général d’armée aérien (2s) Birame Diop, renseigne la note partagée sur les plateformes de la Gendarmerie Nationale.



Elles ont enregistré la présence de plusieurs autorités, dont le gouverneur de la région de Kédougou, le haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, ainsi que l’ambassadeur de l’Union européenne. Des autorités administratives, judiciaires, locales, coutumières et militaires, de même que des populations locales, ont également pris part à ces événements.



Ces nouvelles infrastructures sont le fruit du partenariat entre le Sénégal et l’Union européenne, dans le cadre du Programme d’appui au renforcement de la sécurité (PARSEC). Elles s’inscrivent dans la dynamique de montée en puissance de la Gendarmerie nationale dans cette zone stratégique, engagée depuis plusieurs années.



À travers ce déploiement, les autorités entendent consolider la sécurité dans le Sénégal oriental, une zone confrontée à divers défis sécuritaires, notamment liés à sa proximité avec plusieurs frontières.

