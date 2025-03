Sécurité alimentaire et développement économique : Le rôle essentiel de Swami Agri dans la Vision 2050 du Sénégal

La récente inauguration d'une chambre froide à Mbane par le ministre du Commerce Serigne Guèye Diop et le ministre de l'Industrie Mabouba Diagne marque une étape cruciale dans la démarche du Sénégal visant à assurer sa sécurité alimentaire. Cette infrastructure, mise en place par la société Swami Agri, fait partie d'une stratégie à long terme pour le pays, ayant pour objectif de garantir la chaîne de valeur dans le secteur agricole.

Le ministre du Commerce a mis l'accent sur l'importance de telles démarches privées, observant que l'injection de 5 milliards de francs CFA dans des installations frigorifiques est cruciale pour minimiser les pertes après récolte et appuyer la campagne de vente de la pomme de terre sénégalaise.

Dans l'optique de la campagne 2025-2026, le Sénégal aspire à consolider son secteur agricole en améliorant ses capacités de stockage, avec une estimation de besoin en stockage s'élevant à 400 000 tonnes de pommes de terre et d'oignons.

« L'administration a l'intention d'établir 40 centres d'entreposage à l'échelle nationale, en collaboration avec les intervenants privés et les initiatives locales. » « Ces installations permettront de gérer efficacement le stockage des produits agricoles et d'en garantir la préservation tout au long de l'année », affirme l'autorité. D'après le ministre, pour la campagne 2025-2026, on prévoit une récolte de 130 000 tonnes de pommes de terre et 350 000 tonnes d'oignons. L'ambition est d'arriver à une autosuffisance complète en matière de production locale de ces produits avant 2027.

Le Dr Serigne Guèye Diop a aussi mis l'accent sur la nécessité de réguler le marché, ce qui contribuera à équilibrer l'offre et à appuyer les petits producteurs, tout en favorisant l'investissement privé pour l'évolution de la chaîne de froid.